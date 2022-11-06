Луческу: Ми хотіли виграти, щоб почати повертати собі втрачені позиції

Тренер Динамо розповів про

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Динамо має намір повернути втрачені позиції в чемпіонаті України.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Нам протистояла граюча команда, яка вміє будувати свою гру. Дивує, що у них так мало очок, але я впевнений, що вони почнуть їх набирати. У нас було велике бажання виграти, щоб почати повертати собі втрачені позиції. Більшу частину матчу ми контролювали гру, але суперник при цьому створив нам проблеми, коли виходив в атаку".

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"Останні хвилини гри були під контролем суперника, відчувалася втома після того часу, який ми провели в дорозі. Тому ми відійшли на власну половину поля, щоб грати за рахунком та діяти на контратаках. Але при цьому наша перемога не викликає сумнівів", - сказав Луческу.

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