Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 11 туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь киян.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 6 листопада
Чорноморець - Динамо Київ 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 25 Циганков (пен), 0:2 - 48 Буяльський, 0:3 - 90+2 Ванат (пен)
Чорноморець: Непогодов, Кузик, Джеймс, Селін (Салюк, 69), Путря, Кравченко (Войтиховський 81), Політило (Плакса, 46), Брагару, Бобко (Наумець, 46), Білий, Гладкий (Кубемба, 69)
Динамо: Нещерет, Кендзьора (Кравченко, 69), Забарний, Попов (Сирота, 46), Караваєв (Вівчаренко, 63), Сидорчук (Перріс, 80), Лонвейк, Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46), Ванат
Жовта картка: Лонвейк 19, Джеймс 30, Кравченко 34, Сидорчук 53, Білий 88