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Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ

Сьогодні 16:58 588 0
Матч завершився з рахунком 0:3 на користь киян
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 11 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 0:3 на користь киян.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 6 листопада

Чорноморець - Динамо Київ 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Циганков (пен), 0:2 - 48 Буяльський, 0:3 - 90+2 Ванат (пен)

Чорноморець: Непогодов, Кузик, Джеймс, Селін (Салюк, 69), Путря, Кравченко (Войтиховський 81), Політило (Плакса, 46), Брагару, Бобко (Наумець, 46), Білий, Гладкий (Кубемба, 69)

Динамо: Нещерет, Кендзьора (Кравченко, 69), Забарний, Попов (Сирота, 46), Караваєв (Вівчаренко, 63), Сидорчук (Перріс, 80), Лонвейк, Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46), Ванат

Жовта картка: Лонвейк 19, Джеймс 30, Кравченко 34, Сидорчук 53, Білий 88

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