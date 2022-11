Забарний - у ТОП-5 центрбеків світу до 20 років по впливу на гру

Захисник Динамо Ілля Забарний потрапив до ТОП-5 найкращих центрбеків світу до 20 років по впливу на гру.

Про це повідомляє Міжнародна футбольна обсерваторія (CIES).

На першому місці гравець Лейпцига Йошко Гвардіол - коефіціент 91,6. На другому місці гравець Баєра П'єро Інкапіе - 87,5. На третьому футболіст Ліону Кастелло Лукеба - 82,9.

Четвертий - Ілля Забарний з Динамо - 77,9.

Оцінка розраховується на основі середнього рівня матчу, в якому бере участь гравець, його кількості зіграних хвилин в офіційних матчах за останній рік, продуктивності на поле у порівнянні як з товаришами по команді, так і з суперниками та інших компонентів.

