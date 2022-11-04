Після завершення кар'єри гравця захисник Барселони Жерар Піке може стати президентом клубу.

Про це заявив очільник Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Не сумніваюся, що Піке буде президентом Барселони. У нього для цього є три фактори: він у клубі 25 років, знає футбольну сторону з точки зору гравця, а також розуміє спортивну індустрію як бізнесмен".

Піке оголосив про завершення кар'єри

"Я впевнений, що він може стати чудовим президентом для клубу. Ми обов‘язково щось зробимо. Я не думаю, що вже у суботу, але Піке заслуговує на повагу. Я, безумовно, запропоную йому бути послом Ла Ліги, як Пуйоль", - сказав Тебас