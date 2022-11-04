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Тебас: Не сумніваюся, що Піке буде президентом Барселони

Сьогодні 21:47 162 0
Президент Ла-Ліги прокоментував завершення кар'єри Піке
Тебас: Не сумніваюся, що Піке буде президентом Барселони
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Жерар Піке

Джерело - BarcaBlaugranes.

Після завершення кар'єри гравця захисник Барселони Жерар Піке може стати президентом клубу.

Про це заявив очільник Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Не сумніваюся, що Піке буде президентом Барселони. У нього для цього є три фактори: він у клубі 25 років, знає футбольну сторону з точки зору гравця, а також розуміє спортивну індустрію як бізнесмен".

  Піке оголосив про завершення кар'єри

"Я впевнений, що він може стати чудовим президентом для клубу. Ми обов‘язково щось зробимо. Я не думаю, що вже у суботу, але Піке заслуговує на повагу. Я, безумовно, запропоную йому бути послом Ла Ліги, як Пуйоль", - сказав Тебас

Нагадаємо, Барселона може підписати Мартінеса вже взимку.

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