Піке оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Захисник Барселони Жерар Піке прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.
Про це розповів футболіст у відеозверненні.
Останній поєдинок Піке зіграє у футболці Барселони вже цієї суботи проти Альмерії.
"Минуло 25 років з тих пір, як я приєднався до Барселони. Футбол дав мені все, Барселона дала мені все. Ви, Кулес, дали мені все. Я завжди казав, що після Барселони іншої команди не буде. І так буде. Ви мене знаєте – я рано чи пізно повернуся", – зазначив Піке.
Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.
Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022