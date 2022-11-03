Піке оголосив про завершення кар'єри

Захисник Барселони Жерар Піке прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.

Про це розповів футболіст у відеозверненні.

Останній поєдинок Піке зіграє у футболці Барселони вже цієї суботи проти Альмерії.

"Минуло 25 років з тих пір, як я приєднався до Барселони. Футбол дав мені все, Барселона дала мені все. Ви, Кулес, дали мені все. Я завжди казав, що після Барселони іншої команди не буде. І так буде. Ви мене знаєте – я рано чи пізно повернуся", – зазначив Піке.