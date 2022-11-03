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Піке оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 20:24 46 0
Піке ухвалив рішення завершити футбольну кар'єру
Піке оголосив про завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ла-Ліга, #Жерар Піке

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Жерар Піке прийняв рішення завершити ігрову кар'єру.

Про це розповів футболіст у відеозверненні.

Останній поєдинок Піке зіграє у футболці Барселони вже цієї суботи проти Альмерії.

"Минуло 25 років з тих пір, як я приєднався до Барселони. Футбол дав мені все, Барселона дала мені все. Ви, Кулес, дали мені все. Я завжди казав, що після Барселони іншої команди не буде. І так буде. Ви мене знаєте – я рано чи пізно повернуся", – зазначив Піке.

Піке відіграв у 615 матчах за "блаугранас", в яких відзначився 53 голами та 15 асистами.

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