Федецький про роботу в Карпатах: У майбутньому все може бути

Колишній захисник Карпат Артем Федецький вів розмову з головним тренером львівської команди Андрієм Тлумаком стосовно роботи в клубі.

Про це він розповів на Ютуб-каналі львів'ян.

"Була. Але керівництво Карпат вирішило трішки по-іншому. Я не ображаюся. Життя - така штука... Ще не вечір, в майбутньому все може бути. Якщо надійде пропозиція, то будемо розглядати".

Федецький: Білоруси - рідний нам народ

"Моє серце зелено-біле, жовто-блакитне та біло-блакитне. Це команди, де я відчував себе людиною, які надали мені поштовх та душу і отримали від мене таку саму віддачу. Не можу сказати, яка з цих команд моя. Всі вони для мене рідні та дорогі", - сказав Федецький.