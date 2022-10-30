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Федецький про роботу в Карпатах: У майбутньому все може бути

Сьогодні 14:39 257 0
Ексгравець Карпат розповів про можливу роботу в клубі
Федецький про роботу в Карпатах: У майбутньому все може бути
#Карпати, #Артем Федецький

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Карпат Артем Федецький вів розмову з головним тренером львівської команди Андрієм Тлумаком стосовно роботи в клубі.

Про це він розповів на Ютуб-каналі львів'ян.

"Була. Але керівництво Карпат вирішило трішки по-іншому. Я не ображаюся. Життя - така штука... Ще не вечір, в майбутньому все може бути. Якщо надійде пропозиція, то будемо розглядати".

  Федецький: Білоруси - рідний нам народ

"Моє серце зелено-біле, жовто-блакитне та біло-блакитне. Це команди, де я відчував себе людиною, які надали мені поштовх та душу і отримали від мене таку саму віддачу. Не можу сказати, яка з цих команд моя. Всі вони для мене рідні та дорогі", - сказав Федецький.

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