Федецький: Білоруси - рідний нам народ

Джерело - Чемпіон.
Білоруси - більш свідома нація за росіян.
Про це розповів колишній гравець збірної України Артем Федецький.
"Москалі нам ніхто. А білоруси нам набагато ближчі. Я вважаю, що там більш свідома нація, більш свідомий народ, який не зробить зайвих кроків, керуючись думкою дебільного диктатора Лукашенка. Ми знаємо, як він прийшов до влади, що він витворяє в країні. Це просто підстилка Путіна".
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"Ми віримо, що білоруси нам рідний народ, свідомі люди, з головою, що вони в усякому разі не підуть на Україну. А якщо, не дай бог, щось їм переклинить, і вони підуть, то вони будуть лягати всі, як лягають орки. Якщо мене, можливо, побачить білоруський народ, то знайте, що білоруси і українці - рідні народи. Я вважаю, що ця нація більш свідома, ніж нація рашистів, і ви ні в якому разі не підете з війною на Україну. А якщо підете, то перед тим подивіться, що витворяє наше ЗСУ. Ви будете добривом для нашого чорнозему".
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"Включайте мізки, не ведіться на пропаганду. Якщо до нас прийдете з мечем, то від нього і поляжете. Тут вас очікує пекло і смерть", - сказав Федецький.