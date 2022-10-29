Шаран пояснив поразку від Ворскли

Гравцям Миная не вистачило майстерності у завершальній стадії атак матчу проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Володимир Шаран.

"Ворскла - збалансована, вона змінила свою тактику останні дві гри. Вибачте, але кадрово, звичайно, суперник дуже серйозний. Завдання у них – не боротися за виживання, а грати в єврокубках. Тому я вітаю свого колегу Віктора Анатолійовича.

У роздягальні своїм щойно сказав, що в мене немає слів докору на їх адресу. Ми дійсно непогано діяли до другого пропущеного м’яча. Нам десь не вистачає майстерності та класу в завершальній стадії атак. Над цим треба працювати. Ми пресингували, вигравали відбір, створювали моменти, але, на жаль, вдома не можемо забити. Вересу у попередньому матчі, який проходив в Минаї, забили, але не перемогли.

Загалом хлопці молодці. Ми сподіваємось, вони будуть рости. Але хочу, щоб вони розуміли, що обігравши Металіст 1925 і показавши добру гру, не завжди треба орієнтуватися тільки на цей матч. Іноді треба грати простіше, і цього від футболістів ми і вимагаємо", - відзначив Шаран.