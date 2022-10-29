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Ворскла впевнено переграла Минай у 10 турі УПЛ

Сьогодні 14:54 127 0
Полтавська команда перервала невдалу серію
Ворскла впевнено переграла Минай у 10 турі УПЛ
Фото - Олександр Приходько
#Ворскла, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла святкувала перемогу над Минаєм. 

Матч завершився з рахунком 2:0. На 19-ій хвилині Сефері з передачі Олійника відкрив рахунок. У середині другого тайму матчу Марлісон подвоїв рахунок.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 29 жовтня

Ворскла - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Сефері, 2:0 - 64 Марлісон

Ворскла: Дмитро Різник, Джоко Зайков, Ігор Пердута, Денис Олійник (Руслан Степанюк 81), Тауйлян Сефері Сулейманов, Володимир Чеснаков, Василь Кравець, Андрій Бацула (Іван Нестеренко 81), Марлісон, Артем Челядін (Ардіт Толі 63), Владлен Юрченко (Феліпе Родрігес 76)

ФК Минай: Олександр Бандура, Іван Трубочкін, Ельдар Кулієв (Юрій Коломоєць 76), Назарій Воробчак, Єгор Твердохліб, Дмитро Нємчанінов, Олег Горін, Ігор Гончар, Олексій Хахльов (Руслан Паламар 86), Вадим Вітенчук (Антон Байдал 77), Олег Вишневський (Данило Колесник 67)

Попередження: Владлен Юрченко 55 - Олег Горін 66, Єгор Твердохліб 79, Юрій Коломоєць 90+3.

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