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УАФ повідомила деталі робочого візиту віцепрезидента Юрія Запісоцького до Парижу

Сьогодні 18:09 115 0
УАФ повідомила деталі робочого візиту віцепрезидента Юрія Запісоцького до Парижу
#Запісоцький

Джерело - УАФ.

Віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький, якому вручили підозру при виїзді з України, провів зустріч з представниками УЄФА, ФІФА та ЕСА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Запісоцький зустрівся з представниками інших європейських національних асоціацій, зокрема з Іспанії та Португалії, щодо підтримки спільної заявки України та цих країн на проведення ЧС-2030. Також обговорювалися організаційні питання оформлення заявки з фахівцями з європейського футбольного союзу.

Окрім цього, у Ньйоні Запісоцький провів зустріч з представниками Асоціації європейських клубів (ECA).

"У Парижі у штаб-квартирі ФІФА Юрій Запісоцький провів робочу зустріч з директором ФІФА з питань європейських національних асоціацій Ельханом Маммадовим, під час якої обговорювалися питання подальшої реалізації в Україні програм FIFA Foundation та інші гуманітарні проєкти, які ФІФА спрямовує на підтримку українського футболу в умовах війни", - додає УАФ.

Нагадаємо, під час перетину українсько-польського кордону на пункті пропуску Рава-Руська правоохоронці вручили Запісоцькому підозру.

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