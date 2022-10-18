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Правоохоронці вручили підозру віцепрезиденту УАФ

Сьогодні 12:40 135 0
Деталі наразі невідомі
Правоохоронці вручили підозру віцепрезиденту УАФ
#Запісоцький, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - tribuna.com.

Генеральному секретарю та віцепрезиденту УАФ Юрію Запісоцькому вручили підозру при перетині кордону між Польщею та Україною.

Про це повідомляє Трибуна.

Правоохоронці зупинили чиновника УАФ на пункті пропуску Рава-Руська.

Нагадаємо, у 2018 році правоохоронні органи відкрили декілька справ щодо керівництва УАФ.

Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури розслідує "можливі зловживання збоку керівництва федерації футболу, спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на бюджетну програму Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України, на загальну суму 270 млн грн".

Також НАБУ скерувало в Нацполіцію ще одну справу "за фактом можливого зловживання службовим становищем особами законодавчої та виконавчої гілок влади, підприємств комунальної та приватної власності, а також федерації футболу шляхом закупівлі за завищеними цінами робіт із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за кошти державного та місцевих бюджетів".

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