Судаков: Момент Сікана – таке рідко можна побачити

Данило Сікан став автором найбільшого курйозу тижня в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар.

Про це розповів хавбек гірників Георгій Судаков.

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"Нереалізований момент Сікана? Уже готувався радіти голу. Трохи не зрозумів, що сталося, – таке рідко побачиш. Але нічого, Сікан віддав гольову передачу, чіплявся за багато м’ячів, здійснив великий обсяг роботи й дуже допоміг команді. Гадаю, це такий момент у житті, який треба подолати і йти далі", - відзначив Судаков.