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Судаков: Момент Сікана – таке рідко можна побачити

Сьогодні 20:26 537 0
Георгій Судаков прокоментував неймовірний момент, який не використав Данило Сікан.
Судаков: Момент Сікана – таке рідко можна побачити
Фото - gettyimages
#Селтік, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Данило Сікан, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - shakhtar.com.

Данило Сікан став автором найбільшого курйозу тижня в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар.

Про це розповів хавбек гірників Георгій Судаков.

Дивіться: Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів

"Нереалізований момент Сікана? Уже готувався радіти голу. Трохи не зрозумів, що сталося, – таке рідко побачиш. Але нічого, Сікан віддав гольову передачу, чіплявся за багато м’ячів, здійснив великий обсяг роботи й дуже допоміг команді. Гадаю, це такий момент у житті, який треба подолати і йти далі", - відзначив Судаков.

Нагадаємо, гол Мудрика приніс Шахтарю нічию із Селтіком у 5 турі Ліги чемпіонів.

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