Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Данило Сікан став автором найбільшого курйозу тижня в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар.

Нападник Шахтаря на 72-й хвилині гри не зміг завершити контратаку команди - Данилові потрібно було просто закотити м'яч у порожні ворота.

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Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Шахтар вирвав нічию у матчі проти Селтіка завдяки феєричному голу Михайла Мудрика з далекої відстані.

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