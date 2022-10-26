Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Данило Сікан став автором найбільшого курйозу тижня в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Селтік - Шахтар.
Нападник Шахтаря на 72-й хвилині гри не зміг завершити контратаку команди - Данилові потрібно було просто закотити м'яч у порожні ворота.
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Повну версію матчу дивіться тут.
Додамо, що Шахтар вирвав нічию у матчі проти Селтіка завдяки феєричному голу Михайла Мудрика з далекої відстані.
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