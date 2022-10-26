Йовичевич: Місце в Лізі Європи вже є, що дуже важливо для команди

Шахтарю було важливо гарантувати виступи в євровесні цього сезону.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич після нічиї з Селтіком (1:1).

"Це ще одне диво для нашої молодої команди. Ми почали цей проєкт три місяці тому. Ми відчуваємо себе як сім’я, ми повинні продовжувати вірити. Місце в Лізі Європи вже є, що дуже важливо для команди з точки зору дорослішання, тому що ми молоді й хочемо бути краще", - сказав Йовичевич.