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Перес: Реал був зацікавлений у підписанні Неймара

Сьогодні 11:40 233 0
Флорентіно Перес розповів про колишній інтерес клубу до Неймара.
Перес: Реал був зацікавлений у підписанні Неймара
#Неймар, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Флорентіно Перес

Джерело - tribuna.com.

Реал 10 років тому хотів підписати бразильського нападника Неймара.

Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.

"Гравці переходять туди, куди хочуть, і Неймар хотів у Барселону. Ми були зацікавлені у ньому 10 років тому чи скільки там.

Але я знаю це через загальне спортивне керівництво Реала, а не тому, що я був важливим у будь-яких переговорах", - сказав Перес.

У 2011 році Неймар став гравцем Барселони, у 2017-му він перейшов у ПСЖ за 222 млн євро.

Нагадаємо, ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара.

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