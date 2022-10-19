Перес: Реал був зацікавлений у підписанні Неймара

Джерело - tribuna.com.
Реал 10 років тому хотів підписати бразильського нападника Неймара.
Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.
"Гравці переходять туди, куди хочуть, і Неймар хотів у Барселону. Ми були зацікавлені у ньому 10 років тому чи скільки там.
Але я знаю це через загальне спортивне керівництво Реала, а не тому, що я був важливим у будь-яких переговорах", - сказав Перес.
У 2011 році Неймар став гравцем Барселони, у 2017-му він перейшов у ПСЖ за 222 млн євро.
Нагадаємо, ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара.