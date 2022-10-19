Перес: Реал був зацікавлений у підписанні Неймара

Реал 10 років тому хотів підписати бразильського нападника Неймара.

Про це розповів президент мадридського клубу Флорентіно Перес.

"Гравці переходять туди, куди хочуть, і Неймар хотів у Барселону. Ми були зацікавлені у ньому 10 років тому чи скільки там.

Але я знаю це через загальне спортивне керівництво Реала, а не тому, що я був важливим у будь-яких переговорах", - сказав Перес.