ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара

Керівництво ПСЖ не виконало обіцянку перед Мбаппе

Стали відомі деякі подробиці конфлікту між ПСЖ та нападником команди Кіліаном Мбаппе.

Про це повдіомляє Le Parisien.

Перед продовженням контракту з паризьким клубом Кіліан Мбаппе запевнили, що в літнє трансферне вікно ПСЖ підпише форварда Баварії Роберта Левандовського, а також продасть Неймара.

У результаті керівники ПСЖ не дотрималися жодної обіцянки: Левандовський перейшов у Барселону, а Неймар залишився в ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче залишити ПСЖ у січні.