ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара

Джерело - football24.ua.
Стали відомі деякі подробиці конфлікту між ПСЖ та нападником команди Кіліаном Мбаппе.
Про це повдіомляє Le Parisien.
Перед продовженням контракту з паризьким клубом Кіліан Мбаппе запевнили, що в літнє трансферне вікно ПСЖ підпише форварда Баварії Роберта Левандовського, а також продасть Неймара.
У результаті керівники ПСЖ не дотрималися жодної обіцянки: Левандовський перейшов у Барселону, а Неймар залишився в ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче залишити ПСЖ у січні.