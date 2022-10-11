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ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара

Вчора 23:37 279 0
Керівництво ПСЖ не виконало обіцянку перед Мбаппе
ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Левандовського і продати Неймара
#Роберт Левандовський, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Неймар, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Стали відомі деякі подробиці конфлікту між ПСЖ та нападником команди Кіліаном Мбаппе.

Про це повдіомляє Le Parisien.

Перед продовженням контракту з паризьким клубом Кіліан Мбаппе запевнили, що в літнє трансферне вікно ПСЖ підпише форварда Баварії Роберта Левандовського, а також продасть Неймара.

У результаті керівники ПСЖ не дотрималися жодної обіцянки: Левандовський перейшов у Барселону, а Неймар залишився в ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе хоче залишити ПСЖ у січні.

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