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Павелко: Не стоїть питання, що команда ЗСУ буде вже саме зараз в УПЛ

Вчора 22:25 135 0
Павелко: Не стоїть питання, що команда ЗСУ буде вже саме зараз в УПЛ
#Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

Стоїть завдання, щоб команда Збройних Сил України була створена крок за кроком.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Впевнений, що найголовніша наша команда ЗСУ на фронті. Вони боронять нашу державу та ведуть країну до перемоги. Ідея, яку ми під час однієї зі зустрічей з Володимиром Зеленським обговорювали - це те, що багато гарних хлопців, справжніх футболістів, зараз в ЗСУ.

Президент підтримав таку ідею, але ми домовились, що буде поступове обговорення цього питання. Щоб проговорити, де грати, який буде відбір до команди. Може, спочатку буде якась можливість побачити наших героїв на футбольному полі під час їхньої ротації. Їм психологічно треба перемикатися після фронту. Під час цієї ротації може буде запропоновано побачити кращих з кращих і зробити перший крок до майбутньої команди ЗСУ.

Не стоїть питання, що вона буде вже саме зараз в УПЛ. Стоїть завдання, щоб така команда була створена крок за кроком. Там будуть справжні наші воїни, які проходять службу та добре грають в футбол. Впевнений, що ця ідея буде втілена в життя. Поступово прийдемо до того, щоб це було не лише про участь у чемпіонатах, а щоб була й система відбору, відкрита система фінансування, щоб вболівальники могли підтримувати, донатити. Дуже важливі та стратегічні цілі, які будуть опрацьовуватися зі всіма відповідними органами", - сказав Павелко.

Раніше Павелко висловив ідею створення футбольної команди Збройних Сил України. 

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