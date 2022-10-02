Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 1108
Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Сьогодні 19:39 254
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
Сьогодні 19:24 429
Зоря зіграла внічию з Кривбасом у 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 229
Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії
Сьогодні 18:24 183
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Сьогодні 17:02 1455
Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 314
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:59 1488
Чеботар здобув 12 перемогу на професійному рівні
Сьогодні 12:18 320
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 4247
Прямі трансляції

Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України

Сьогодні 19:24 429 0
Зеленський підтримав цю ідею
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
#Андрій Павелко

Джерело - Украина Сейчас.

З нового сезону 2023/2024 років в УПЛ має з'явитися команда ЗСУ.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Впевнений, ідея, яка зараз є в УАФ, щоб у нашому футболі з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Впевнений, ми до цього прийдемо. Впевнений, ця команда буде найулюбленішою в Україні. Сорі, але ні "Шахтар", ні "Динамо", ні "Дніпро" не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ.

Впевнений, це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Впевнений, для футболу це буде дуже-дуже важливий крок, для розвитку футболу та підтримки наших героїв, нашої команди ЗСУ.

Впевнений, що вся наша держава та всі наші вболівальники, вся країна зараз вболіває за ЗСУ на фронті. Але я впевнений, що команда, яка буде створена з усіх хлопців, які будуть служити в ЗСУ, також будуть найкращі футболісти з них зібрані в одну команду, яка буде радувати наших вболівальників під час чемпіонату України"", - заявив Павелко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переграв Тоттенгем, Евертон з Миколенком переміг Саутгемптон. Результати 9 туру АПЛ 2476
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО 14045
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО 6034 1
Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу 1633
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм 1741
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 4247
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37828
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31521 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257502
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3527 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26496
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19247 1