З нового сезону 2023/2024 років в УПЛ має з'явитися команда ЗСУ.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Впевнений, ідея, яка зараз є в УАФ, щоб у нашому футболі з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Впевнений, ми до цього прийдемо. Впевнений, ця команда буде найулюбленішою в Україні. Сорі, але ні "Шахтар", ні "Динамо", ні "Дніпро" не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ.

Впевнений, це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Впевнений, для футболу це буде дуже-дуже важливий крок, для розвитку футболу та підтримки наших героїв, нашої команди ЗСУ.

Впевнений, що вся наша держава та всі наші вболівальники, вся країна зараз вболіває за ЗСУ на фронті. Але я впевнений, що команда, яка буде створена з усіх хлопців, які будуть служити в ЗСУ, також будуть найкращі футболісти з них зібрані в одну команду, яка буде радувати наших вболівальників під час чемпіонату України"", - заявив Павелко.