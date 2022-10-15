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Вінгер Шахтаря отримав португальське громадянство за скандальним законом

Сьогодні 20:25 303 0
Соломон нині виступає за Фулгем на правах оренди
Вінгер Шахтаря отримав португальське громадянство за скандальним законом
Фото Getty Images
#Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - sport.ua.

23-річний ізраїльський вінгер Шахтаря Манор Соломон, який влітку скористався дозволом ФІФА на зміну клубу і на правах оренди перейшов у Фулгем, виявився одним із 40 ізраїльських футболістів, які останнім часом обзавелися португальським громадянством, причому 12 гравців із зазначених виступають у національній збірній Ізраїлю.

Про це повідомляє Publico.

Юридично громадянами Португалії ізраїльські футболісти стали відповідно до закону про надання громадянства нащадкам сефардських євреїв, який раніше став скандальним через справу російського олігарха Романа Абрамовича.

"Громадянство Португалії робить чемпіонати, що проводяться в країнах Європейського союзу, більш доступними для ізраїльських гравців і, таким чином, полегшує можливий перехід до клубів із цієї географічної зони, які мають обмеження на найм гравців із країн, що не входять до ЄС", - зазначає джерело.

Закон 2015 року дозволяв надавати португальське громадянство нащадкам сефардів, вигнаних із Португалії п'ять століть тому, лише у тому випадку, якщо уповноважений орган підтвердив цей зв'язок, яким уже скористалися понад 50 000 осіб.

Це правило викликало суперечки після того, як Роман Абрамович отримав португальський паспорт у 2021 році, і португальська влада розпочала розслідування. В результаті арешту був підданий навіть рабин ізраїльської громади Порту Даніель Литвак, який відповідав за надання документа про сефардське походження російського олігарха.

Пізніше португальський уряд зробив більш жорсткими правила набуття громадянства, які тепер вимагають демонстрації ефективного та поточного зв'язку з Португалією, наприклад, відвідування країни протягом усього життя чи успадкування майна.

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