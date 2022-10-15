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Денисов: Готовий співпрацювати з ТаТоТаке і KDK

Сьогодні 14:37 191 0
Олександр Денисов прокоментував співпрацю з футбольними блогерами
Денисов: Готовий співпрацювати з ТаТоТаке і KDK
#Денисов

Джерело - Чемпіон.

Колишній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов готовий співпрацювати з українськими футбольними ютуб-блогерами.

Про це розповів сам телеведучий.

"Звісно, ми будемо шукати і нові обличчя. Це не мають бути тільки ті, з ким ми працювали. Будемо дивитись на таланти, на нових хлопців. Ці майданчики відкриті для будь-кого з наших українських ютуберів. Буду радий бачити.

Я дивлюсь і вас, і Вітю Вацка, і ТаТоТаке, і KDK, і всіх інших. Ми готові робити разом студію, готові співпрацювати. Мені це цікаво робити. Мені взагалі здається, що можна зробити такий хаб, де ми можемо робити колаби. Мені здається, ця колаборація зараз дуже важлива для всіх. Вивчаючи ютуб, я бачу, що всім дуже важко", - сказав Денисов.

Раніше Денисов анонсував новий футбольний медіапроєкт.

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