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Денисов анонсував новий футбольний медіапроєкт

Сьогодні 10:22 489 0
Олександр Денисов прокоментував запуск нового проєкту
Денисов анонсував новий футбольний медіапроєкт
#Денисов

Джерело - Чемпіон.

Колишній директор телеканалів Футбол Олександр Денисов оголосив про запуск нового спортивного медіапроєкту.

Про це розповів сам ведучий у Facebook.

"Починаю свій самостійний проєкт з незалежною професійною командою, з якою хочу реалізувати нові ідеї, запустити нові формати та вдихнути свіже повітря у світ спортивних медіа України. Ви мене знаєте, я двома руками за підтримку та стимуляцію медійного спортивного бізнесу у нашій країні. І завжди робитиму усе від мене залежне, якщо маю можливість.

Найцікавіше - чутки, розмови та домисли. YouTube-канали, які стали частиною мого проєкту, створювалися мною з командою,  ще за часів існування телеканалів "Футбол". І цілком логічно, що після закриття компанії ці продукти були надані мені для подальшої роботи. Таке ж сталося з іншими YouTube-каналами інших підрозділів медіахолдингу. Наші напрацювання не мають зникати, погоджуєтеся?

Проєкт назвали "One Pitch Group" (якщо є ідеї, чому саме так, напишіть свої версії у коментарях). Це нова спортивна платформа з якісним україномовним контентом про футбол, бокс та інші види спорту. Ви зможете побачити його на семи YouTube-каналах. Наша аудиторія підписників вже нараховує 1,4 млн глядачів і знаю, що якщо ви підписані на мене та читаєте цей текст, то ви вже є частиною цієї аудиторії.

Про наші цілі. Своїми продуктами у рамках "One Pitch Group" ми хочемо задовольнити запит українського глядача на якісні спортивні програми: футбольні новини, матчі збірної, огляди матчів, живі студії, спортивний ексклюзив та багато іншого.

Хто ми? Це перевірені люди, професіонали, друзі, справжня dream team, з якими я знайомий з часів створення каналів "Футбол 1/2/3". Це команда однодумців, що має спільну пристрасть - спорт, футбол та мільйон ідей, як це гарно показати вам, нашим глядачам.

Що важливо. На каналах "One Pitch Group" транслюватиметься лише ліцензійний контент, погоджений з міжнародними та українськими правовласниками. Саме тому можу вже сказати, що ми порадуємо вас топовим футболом. Вам сподобається", - відзначив Денисов.

Раніше Денисов пояснив закриття телеканалів Футбол.

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