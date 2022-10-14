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Луческу: Будемо робити максимум, щоб зайняти третє місце

Сьогодні 10:10 168 0
Мірча Луческу прокоментував боротьбу у Лізі Європи
Луческу: Будемо робити максимум, щоб зайняти третє місце
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо намагатиметься витиснути максимум з двох останніх турів у групі Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"У нашій групі ситуація для нас непроста. З самого початку передбачав, що буде важко. Ці чотири поразки… Але, повторюся, у нас постійні переїзди, травми, зокрема Шапаренка, якого дуже не вистачає у центрі поля. Микола умів створювати різницю, доставляти м’яч уперед. Як я вже казав, також не вистачає свіжості та концентрації. Сирота провів дуже хороший матч, але припустився помилки – таке трапляється. Сподіваюся, він буде прогресувати і далі.

Так, ми зазнали чотирьох поразок, але грали проти таких суперників, як Ренн, Фенербахче, які витратили дуже багато грошей на трансферному ринку на якісних футболістів. Ці гравці швидкі, вони ідуть у дриблінг. Наша наступна гра у неділю проти Шахтаря. Зараз ми будемо думати лише про неї. Попереду у нас 7-8 годин у дорозі. Календар дуже складний, думаю, його можна було зробити кращим. Граючи у таких умовах, дуже важко показувати хорошу гру, але ми стараємося це робити. Залишається зіграти ще два матчі у груповому етапі Ліги Європи, у них ми будемо робити максимум, що тільки зможемо, щоб зайняти третє місце.

Щодо АЕКа, слід зазначити, що це не слабка команда, в цій команді хороші виконавці, які грали у сильних чемпіонатах Іспанії, Італії і т.д., і є дуже досвідченими. Нам дісталася достатньо серйозна група, і із ситуації, яка склалася, постараємося витиснути максимум", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи.

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