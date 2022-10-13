Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 4 турі групового етапу Ліги Європи поступилось Ренну.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь французького клубу.
Динамо після цієї поразки втратило шанси на вихід у плей-оф турніру.
Ліга Європи 2022/23
4 тур, Група В
13 жовтня
Динамо - Ренн 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 48
Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін
Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є