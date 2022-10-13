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Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи

Сьогодні 21:41 123 0
Четверта поразка Динамо у Лізі Європи
Динамо знову поступилось Ренну у Лізі Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Динамо  у 4 турі групового етапу Ліги Європи поступилось Ренну.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь французького клубу.

Динамо після цієї поразки втратило шанси на вихід у плей-оф турніру.

Ліга Європи 2022/23
4 тур, Група В
13 жовтня

Динамо - Ренн 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Бєсєдін

Ренн: Манданда – Ассіньон, Ву, Теате, Мелінг – Буріжо, Угочукву, Майєр – Дуе, Калімуендо, Тер'є

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