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Трубін поспілкувався з Шмейхелем після матчу Шахтар - Реал

Сьогодні 18:20 395 0
Трубін поспілкувався з Шмейхелем після матчу Шахтар - Реал
#Анатолій Трубін, #Шмейхель

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1) зустрівся з колишнім воротарем Манчестер Юнайтед Петером Шмейхелем.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Трубін та Шмейхель поспілкувалися та обговорили матч.

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