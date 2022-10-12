Трубін поспілкувався з Шмейхелем після матчу Шахтар - Реал

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1) зустрівся з колишнім воротарем Манчестер Юнайтед Петером Шмейхелем.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Трубін та Шмейхель поспілкувалися та обговорили матч.