Трубін поспілкувався з Шмейхелем після матчу Шахтар - Реал

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін після матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1) зустрівся з колишнім воротарем Манчестер Юнайтед Петером Шмейхелем.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Трубін та Шмейхель поспілкувалися та обговорили матч.
🤝 Легендарний воротар Петер Шмейхель та Анатолій Трубін після матчу «Шахтар» – «Реал» поспілкувалися й обговорили гру.#ШахтарРеал #UCL pic.twitter.com/1hs4e6LcyA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 12, 2022