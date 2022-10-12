Ван Бастен: Неймар – скиглій, він поводиться провокаційно

Нападник ПСЖ Неймар провокаційно поводитися на футбольному полі.

Про це розповів колишній футболіст Аякса Марко ван Бастен в інтерв'ю Ziggo Sports.

"Неймар - справжній скиглій, він завжди поводиться провокаційно. В одну секунду він на комусь фолить, а наступної знову зображує жертву.

Він неприємний чоловік на полі! До нього не можна торкатися. Я б поаплодував, якби хтось розібрався з ним", – сказав Ван Бастен.