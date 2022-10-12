Головне
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 3894
Блохін увійшов до сотні найкращих футболістів у історії за версією FourFourTwo
Сьогодні 13:44 275
Бондаренко - найкращий гравець матчу з Реалом
Сьогодні 08:09 665
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО
Сьогодні 00:43 1933
Визначено найкращих гравців матчу Шахтар - Реал
Сьогодні 00:30 707
Челсі розібрався з Міланом, ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою: Результати 4 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1042
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 23:17 12186
Збірна України перемогла Нідерланди у відборі ЧС-2024
Вчора 21:08 915
Мудрик та Траоре - у старті Шахтаря на матч з Реалом
Вчора 20:44 647
Литвиненко здобула першу медаль для України на чемпіонаті світу з дзюдо
Вчора 16:10 541
Прямі трансляції

Ван Бастен: Неймар – скиглій, він поводиться провокаційно

Сьогодні 14:39 73 0
Марко ван Бастен висловився про поведінку форварда ПСЖ Неймара на полі.
Ван Бастен: Неймар – скиглій, він поводиться провокаційно
Фото - gettyimages
#Ван Бастен, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Неймар провокаційно поводитися на футбольному полі.

Про це розповів колишній футболіст Аякса Марко ван Бастен  в інтерв'ю Ziggo Sports.

"Неймар - справжній скиглій, він завжди поводиться провокаційно. В одну секунду він на комусь фолить, а наступної знову зображує жертву.

Він неприємний чоловік на полі! До нього не можна торкатися. Я б поаплодував, якби хтось розібрався з ним", – сказав Ван Бастен.

У поточному сезоні на рахунку бразильця 8 голів та 7 асистів у 10 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, Неймар наблизився до Пеле у рейтингу бомбардирів збірної Бразилії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 2534
Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Шахтар - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3800
Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО Зубков забив Реалу вже на 33-й секунді другого тайму матчу Ліги чемпіонів - ВІДЕО 12186
Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО Помилка Трубіна вкрала в Шахтаря перемогу над Реалом на останній хвилині матчу ЛЧ - ВІДЕО 1933
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 1151
Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів 3894
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69951 5
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 18872
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93118 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6727 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28841
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179198 6