Ван Бастен: Неймар – скиглій, він поводиться провокаційно

Джерело - isport.ua.
Нападник ПСЖ Неймар провокаційно поводитися на футбольному полі.
Про це розповів колишній футболіст Аякса Марко ван Бастен в інтерв'ю Ziggo Sports.
"Неймар - справжній скиглій, він завжди поводиться провокаційно. В одну секунду він на комусь фолить, а наступної знову зображує жертву.
Він неприємний чоловік на полі! До нього не можна торкатися. Я б поаплодував, якби хтось розібрався з ним", – сказав Ван Бастен.
У поточному сезоні на рахунку бразильця 8 голів та 7 асистів у 10 матчах Ліги 1.
Нагадаємо, Неймар наблизився до Пеле у рейтингу бомбардирів збірної Бразилії.