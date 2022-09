Форвард збірної Бразилії Неймар відзначився голом в товариському матчі з Тунісом (5:1).

Тепер рахунку вінгера ПСЖ 75 голів за національну команду.

Рекорд по голах за збірну Бразилії належить Пеле - 77.

Neymar scores from the spot for Brazil at the Parc des Princes. 🇧🇷⚽️

pic.twitter.com/daZWN59Ela