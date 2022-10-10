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Йовичевич: Люди в Україні хочуть бути вільними і не боятися бомб

Сьогодні 16:56 166 0
Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра 11 жовтня
Йовичевич: Люди в Україні хочуть бути вільними і не боятися бомб
#Йовичевич, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Завтра в матчі Шахтар - Реал у 4-у турі групового етапу Ліги чемпіонів на поле виходитимуть лише українці.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

  Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Завтра на поле вийдуть всі українці. Я, Траоре, Джурасек і Тейлор також українці. Ми говоримо не тільки про футбол. Я хочу дати вам меседж (іноземним журналістам - прим.), щоб ви допомогли закінчити цю війну. Люди в Україні хочуть бути вільними і не боятися бомб", - сказав Йовичевич.

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