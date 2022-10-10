Йовичевич: Люди в Україні хочуть бути вільними і не боятися бомб

Матч Шахтар - Реал відбудеться завтра 11 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Завтра в матчі Шахтар - Реал у 4-у турі групового етапу Ліги чемпіонів на поле виходитимуть лише українці.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

Шахтар - Реал: онлайн-трансляція

"Завтра на поле вийдуть всі українці. Я, Траоре, Джурасек і Тейлор також українці. Ми говоримо не тільки про футбол. Я хочу дати вам меседж (іноземним журналістам - прим.), щоб ви допомогли закінчити цю війну. Люди в Україні хочуть бути вільними і не боятися бомб", - сказав Йовичевич.