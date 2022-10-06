Головне
Ренн - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:15 1065
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 11:28 177
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:15 7845
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 11:13 8432 1
Дніпро-1 прийматиме Вадуц: розклад матчів 3 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:19 267
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Реал - Шахтар
Сьогодні 08:52 555
Динамо зіграє з Ренном, Арсенал Зінченка - з Буде-Глімт: розклад матчів 3 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:31 473
ПСЖ зіграв внічию з Бенфікою, Челсі розгромив Мілан. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1275
Реал - Шахтар 2:1. Як це було
Вчора 23:51 13759
Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 1397
Прямі трансляції

Йовичевич: Ми зробили гордими всіх уболівальників України

Сьогодні 11:21 154 0
Тренер Шахтаря розповів про поразку від Реала
Йовичевич: Ми зробили гордими всіх уболівальників України
#Йовичевич, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Гравці донецького Шахтаря можуть пишатися собою за гру проти Реала в 3-у турі Ліги чемпіонів (2:1).

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з Реалом, а іноді й перевершували суперника. Це дозволяє мені відчувати гордість і позитивні емоції, що залишаться зі мною. Наші хлопці можуть вийти з храму футболу з високо піднятою головою. Ми зробили гордими всіх уболівальників України, які бачили, як ми змагались, як ми намагалися реалізувати наші амбіції".

  Актуально: Трубін зробив найбільше сейвів у Лізі чемпіонів після 3 турів

"І також вдячні нашим співвітчизникам – ми беремо з них приклад: як вони борються за свободу, так і ми б’ємось на полі. І ми маємо громадянську відповідальність: продемонструвати таку саму боротьбу й ніколи не здаватися. Ми маємо лише продовжувати наші зусилля", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Реал значно переграв Шахтар за показником очікуваних голів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8432 1
Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА Шахтар розгромно поступився Реалу у Юнацькій лізі УЄФА 4880
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 7845
Реал - Шахтар 2:1. Як це було Реал - Шахтар 2:1. Як це було 13759
Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів 5367
Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО Зубков забив шедевральний гол Реалу боковим ударом у падінні - ВІДЕО 24382
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 222177 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1239
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19458
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9925
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4415 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 186429