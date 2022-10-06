Йовичевич: Ми зробили гордими всіх уболівальників України

Тренер Шахтаря розповів про поразку від Реала

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Гравці донецького Шахтаря можуть пишатися собою за гру проти Реала в 3-у турі Ліги чемпіонів (2:1).

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"У деяких аспектах і відрізках ми були не просто нарівні з Реалом, а іноді й перевершували суперника. Це дозволяє мені відчувати гордість і позитивні емоції, що залишаться зі мною. Наші хлопці можуть вийти з храму футболу з високо піднятою головою. Ми зробили гордими всіх уболівальників України, які бачили, як ми змагались, як ми намагалися реалізувати наші амбіції".

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"І також вдячні нашим співвітчизникам – ми беремо з них приклад: як вони борються за свободу, так і ми б’ємось на полі. І ми маємо громадянську відповідальність: продемонструвати таку саму боротьбу й ніколи не здаватися. Ми маємо лише продовжувати наші зусилля", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Реал значно переграв Шахтар за показником очікуваних голів.