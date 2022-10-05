Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 3 турі Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь іспанського клубу.
Реал очолює свій групу F з максимальними 9 балами. У Шахтаря і РБ Лейпциг по 4 очки, "гірники" залишаються на 2 місці завдяки перемозі в особистій зустрічі.
Реал Мадрид - Шахтар 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 Родріго, 2:0 - 28 Вінісіус, 2:1 - 39 Зубков
Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80).
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67).
Попередження: Бондар 55