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Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів

Вчора 23:51 259 0
Шахтар зазнав першої поразки у поточному груповому турнірі Ліги чемпіонів
Шахтар поступився Реалу у 3 турі Ліги чемпіонів
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

У 3 турі Ліги чемпіонів Реал вдома обіграв Шахтар.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь іспанського клубу.

Реал очолює свій групу F з максимальними 9 балами. У Шахтаря і РБ Лейпциг по 4 очки, "гірники" залишаються на 2 місці завдяки перемозі в особистій зустрічі.

Ліга чемпіонів 2022/23
Група F, 3 тур
05 жовтня

Реал Мадрид - Шахтар 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Родріго, 2:0 - 28 Вінісіус, 2:1 - 39 Зубков

Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80).

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67).

Попередження: Бондар 55

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