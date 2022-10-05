Саленко: Прихід нового тренера в збірну України нічого не змінить

УАФ необхідно пролонгувати кредит довіри Олександру Петракову на посаді головного тренера збірної України.

Про це заявив колишній форвард київського Динамо Олег Саленко.

"Поки що треба залишати Петракова. Тому що він єдиний, хто знає команду зсередини. Він має хороший підхід. Команду потрібно омолоджувати, а він має зв'язок із командою. А прихід нового тренера нічого не змінить, тим більше, яскраво виражених тренерів ми не маємо", - сказав Саленко.