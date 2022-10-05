Контракт розрахований до 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Аталанти Йосип Іличич перейшов у Марибор на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.

Контракт між 34-річним словенцем та його новим клубом розрахований . У Мариборі Іличич гратиме в футболці з 72-м номером.

Чинний чемпіон Словенії проведе презентацію новачка команди сьогодні на центральній площі міста.