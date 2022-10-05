Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Аталанти Йосип Іличич перейшов у Марибор на правах вільного агента.
Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.
Контракт між 34-річним словенцем та його новим клубом розрахований . У Мариборі Іличич гратиме в футболці з 72-м номером.
Чинний чемпіон Словенії проведе презентацію новачка команди сьогодні на центральній площі міста.
3, 2, 1… Jojo, dobrodošel doma!до 2025 року
Pogodba do 2025, dres s št. 72. Uradna predstavitev danes ob 17. uri na osrednjem prireditvenem prostoru v nakupovalnem središču Europark.
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#VijolčnaJeLjubezenVečna pic.twitter.com/lpkDrP1G7R— NK Maribor (@nkmaribor) October 5, 2022