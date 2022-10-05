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Іличич перейшов у Марибор

Сьогодні 15:39 221 0
Контракт розрахований до 2025 року
Іличич перейшов у Марибор
#Аталанта, #Іличич, #Марібор

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Аталанти Йосип Іличич перейшов у Марибор на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба словенського клубу.

Контракт між 34-річним словенцем та його новим клубом розрахований . У Мариборі Іличич гратиме в футболці з 72-м номером.

Чинний чемпіон Словенії проведе презентацію новачка команди сьогодні на центральній площі міста.

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