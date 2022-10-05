Йовичевич: Ніхто не думатиме про наші проблеми

Шахтар більше втомлюється ніж мадридський Реал.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Завтра ніхто не думатиме про наші проблеми: чому ми запізнилися, скільки часу в нас забрала дорога, адже сьогодні ти в Мадриді, завтра - у Варшаві, післязавтра - у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж Реал".