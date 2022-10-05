Йовичевич: Ніхто не думатиме про наші проблеми

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар більше втомлюється ніж мадридський Реал.
Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.
"Завтра ніхто не думатиме про наші проблеми: чому ми запізнилися, скільки часу в нас забрала дорога, адже сьогодні ти в Мадриді, завтра - у Варшаві, післязавтра - у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж Реал".
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
"Це не те саме, що відпочивати вдома, доки інша команда проводить час у перельотах. Проте ми сфокусовані, дуже зосереджені на грі й завтра намагатимемось представити Шахтар у Лізі чемпіонів якнайкраще. Розуміємо, що не є фаворитами, але завтра ми діставатимемо задоволення від гри", - сказав Йовичевич.
Нагадаємо, призначено арбітрів на матч Реал - Шахтар.