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Йовичевич: Ніхто не думатиме про наші проблеми

Сьогодні 11:54 203 0
Тренер "гірників" розповів про матч Реал - Шахтар
Йовичевич: Ніхто не думатиме про наші проблеми
#Йовичевич, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар більше втомлюється ніж мадридський Реал.

Про це розповів головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Завтра ніхто не думатиме про наші проблеми: чому ми запізнилися, скільки часу в нас забрала дорога, адже сьогодні ти в Мадриді, завтра - у Варшаві, післязавтра - у Львові. Ти завжди переїжджаєш, не зупиняєшся на одному місці. Звичайно, ми трохи більше втомилися, ніж Реал".

  Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

"Це не те саме, що відпочивати вдома, доки інша команда проводить час у перельотах. Проте ми сфокусовані, дуже зосереджені на грі й завтра намагатимемось представити Шахтар у Лізі чемпіонів якнайкраще. Розуміємо, що не є фаворитами, але завтра ми діставатимемо задоволення від гри", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, призначено арбітрів на матч Реал - Шахтар.

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