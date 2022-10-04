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Призначено арбітрів на матч Реал - Шахтар

Сьогодні 16:49 211 0
Матч відбудеться 5 жовтня, початок - о 22:00
Призначено арбітрів на матч Реал - Шахтар
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - УЄФА.

Словак Іван Кружляк призначений головним арбітром на матч 3-го туру Ліги чемпіонів Реал - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Помічники судді - Браніслав Ханчко, Ян Позор. 4-й арбітр - Петер Кралович (усі - Словаччина).

  Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

ВАР арбітр - Массиміліано Ірраті з Італії, його помічник - румун Овідіу Хацеган.

Матч відбудеться завтра, 5 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем.

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