Матч відбудеться 5 жовтня, початок - о 22:00

Джерело - УЄФА.

Словак Іван Кружляк призначений головним арбітром на матч 3-го туру Ліги чемпіонів Реал - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Помічники судді - Браніслав Ханчко, Ян Позор. 4-й арбітр - Петер Кралович (усі - Словаччина).

Реал - Шахтар: онлайн-трансляція

ВАР арбітр - Массиміліано Ірраті з Італії, його помічник - румун Овідіу Хацеган.

Матч відбудеться завтра, 5 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем.