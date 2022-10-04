Джерело - УЄФА.
Словак Іван Кружляк призначений головним арбітром на матч 3-го туру Ліги чемпіонів Реал - Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Помічники судді - Браніслав Ханчко, Ян Позор. 4-й арбітр - Петер Кралович (усі - Словаччина).
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
ВАР арбітр - Массиміліано Ірраті з Італії, його помічник - румун Овідіу Хацеган.
Матч відбудеться завтра, 5 жовтня, початок - о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Куртуа не потрапив до заявки Реала на матч Ліги чемпіонів з Шахтарем.