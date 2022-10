Аякс програв Наполі у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів (1:6).

Про це повідомляє Opta.

Амстердамці зазнали найбільшої поразки за останні 58 років у всіх турнірах.

У листопаді 1964 року Аякс був розгромлений Феєноордом (4:9) в Ередівізі.

