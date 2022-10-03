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Хаві: Барселоні потрібна перемога над Інтером

Вчора 22:46 181 0
Хаві поділився очікуваннями від матчу з Інтером у Лізі чемпіонів.
Хаві: Барселоні потрібна перемога над Інтером
Фото - gettyimages
#Хаві Ернандес

Джерело - tribuna.com.

Барселона налаштовується на перемогу у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Це дуже важлива для нас гра. Не вирішальна, але важлива. Після поразки від Баварії нам потрібні ці три очки, вони будуть життєво необхідними. Збираємось показати, що здатні перемогти на такому стадіоні.

Нам потрібно буде зіграти так само як у Мюнхені, але ефективніше. Постараємося домінувати та скористатися тим, що Інтер не в найкращій формі. Можливо, суперник діятиме агресивніше та жорсткіше у захисті, але треба пропонувати свій сценарій зустрічі.

Не хочу змінювати стиль, який зробив Барселону великою. Але я хочу адаптувати гру футболістів до дій суперника. Ми завжди вивчаємо опонентів. Якщо ми вносимо зміни, то для того, щоби проявляти себе ще яскравіше. Такою є наша ДНК", - сказав Хаві.

Раніше стала відома зарплата Хаві у Барселоні.

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