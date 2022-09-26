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Стала відома зарплата Хаві у Барселоні

Сьогодні 13:35 312 0
Умови команди Хаві - нижче середніх по Ла-Лізі
Стала відома зарплата Хаві у Барселоні
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хаві Ернандес

Джерело - Diari ARA.

Головний тренер Барселони Хаві зі штабом отримують 4 млн на рік до вирахування податків.

Про це повідомляє Diari ARA.

Зазначається, що це частково спричинене тим, що Барселона була змушена заплатити 12 мільйонів євро Рональду Куману за звільнення, а також виплатити клаусулу Хаві у Аль-Садді - 5 млн євро.

Після того представники тренерського штабу каталонців отримували вигідніші пропозиції від інших клубів, проте залишаються вірними іспанцю та "блаугранас".

Наразі у штабі розуміють, що покращення умов залежить від їхніх успіхів, адже тоді клубу вдасться швидше подолати фінансові труднощі.

Нагадаємо, Хаві хоче підписати у Барселону півзахисника Реал Сосьєдада.

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