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Станкович може очолити Сампдорію

Сьогодні 18:55 162 0
Деян Станкович може повернутися у Серію А
Станкович може очолити Сампдорію
Фото - gettyimages
#Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Станкович, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Деян Станкович може стати головним тренером Сампдорії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Наразі між сторонами ведуться перемовини, 44-річний серб є головним кандидатом.

З 2019-го по 2022 рік Станкович очолював Црвену Звезду, яку покинув в серпні через не прохід команди у груповий етап Ліги чемпіонів.

Сампдорія залишилася без головного тренера після звільнення Марко Джампаоло. Команда має в активі 2 очки та перебуває на останньому місці в турнірній таблиці серії А.

Нагадаємо, Сампдорія може отримати нового власника.

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