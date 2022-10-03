Станкович може очолити Сампдорію

Деян Станкович може повернутися у Серію А

Деян Станкович може стати головним тренером Сампдорії.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Наразі між сторонами ведуться перемовини, 44-річний серб є головним кандидатом.

З 2019-го по 2022 рік Станкович очолював Црвену Звезду, яку покинув в серпні через не прохід команди у груповий етап Ліги чемпіонів.

Сампдорія залишилася без головного тренера після звільнення Марко Джампаоло. Команда має в активі 2 очки та перебуває на останньому місці в турнірній таблиці серії А.

Нагадаємо, Сампдорія може отримати нового власника.