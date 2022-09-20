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Сампдорія може отримати нового власника

Сьогодні 13:44 152 0
Катарці можуть купити клуб Серії А
Сампдорія може отримати нового власника
#Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - football.ua.

Сампдорія в процесі перемовин із членом королівської родини Катару Халідом Фалехом аль-Тані.

Про це повідомляє Football Italia.

За даними інформаційного агентства ANSA, є електронний лист із підтвердженням від учасників переговорів, які працюють над поглинанням.

До потенційних інвестицій також залучені кінопродюсер Франческо Ді Сільвіо та ексгравець Івано Бонетті.

Хоча Халід Фалех аль-Тані є членом королівської сім'ї Катару, вважається, що він не з тієї гілки, яка керує Парі Сен-Жермен.

Саме Ді Сільвіо надав лист інформаційному агентству, в якому підтверджується "рішучий намір купити Сампдорію, інтерес, який випливає з багатьох описів Франческо Ді Сільвіо, Імада та Медхі".

Сампдорія переживає фінансові труднощі після того, як власник і президент Массімо Ферреро передав кермо влади після його арешту за шахрайське банкрутство в грудні 2021 року.

Раніше Спеція вдома переграла Сампдорію.

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