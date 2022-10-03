Вернидуб: Зоря буде боротись за призові місця УПЛ

Зоря буде боротися за призові місця УПЛ у поточному чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.

"Зоря дуже непогано виглядає. Теж у складі багато хорошої молоді. Але знову стали на шлях, коли у складі багато орендованих. З іншої сторони, команда молода, швидка. Є свій стиль. Тренер непогано попрацював. Нинішня Зоря грає 4-3-3 або 4-1-4-1.

Сильна лінія атаки, адже у 5 матчах забили 12 голів. Але є і немалі проблеми з обороною: пропустили 10 мʼячів. Команда на своєму шляху становлення. Не сумніваюсь, Зоря буде боротись за призові місця", - сказав Вернидуб.