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Вернидуб: Зоря буде боротись за призові місця УПЛ

Сьогодні 17:31 183 0
Юрій Вернидуб прокоментував нічию з Зорею (2:2) у матчі 5-го туру УПЛ.
Вернидуб: Зоря буде боротись за призові місця УПЛ
#Юрій Вернидуб, #Зоря, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.com.

Зоря буде боротися за призові місця УПЛ у поточному чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.

"Зоря дуже непогано виглядає. Теж у складі багато хорошої молоді. Але знову стали на шлях, коли у складі багато орендованих. З іншої сторони, команда молода, швидка. Є свій стиль. Тренер непогано попрацював. Нинішня Зоря грає 4-3-3 або 4-1-4-1.

Сильна лінія атаки, адже у 5 матчах забили 12 голів. Але є і немалі проблеми з обороною: пропустили 10 мʼячів. Команда на своєму шляху становлення. Не сумніваюсь, Зоря буде боротись за призові місця", - сказав Вернидуб.

Зоря - Кривбас 2:2: огляд матчу

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