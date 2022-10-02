Головне
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Минаєм у 5 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 1224
Реал з Луніним не зміг переграти Осасуну: результати матчів 7 туру Ла-Ліги
Сьогодні 23:56 354
Пантелеєва стала переможницею турніру-сателіту у Женеві
Сьогодні 21:24 150
Перес святкував перемогу на Гран-прі Сінгапуру
Сьогодні 19:39 328
Павелко анонсував участь особливої команди в чемпіонаті України
Сьогодні 19:24 733
Зоря зіграла внічию з Кривбасом у 5 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 275
Харлан стала срібною призеркою турніру-сателіту у Бельгії
Сьогодні 18:24 222
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати
Сьогодні 17:02 1484
Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ
Сьогодні 16:55 351
Ренн - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:59 1528
Прямі трансляції

Зоря - Кривбас 2:2: огляд матчу

Сьогодні 21:57 176 0
У складі луганської команди дубль оформив Кирюханцев
Зоря - Кривбас 2:2: огляд матчу
#Зоря, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря зіграла внічию з криворізьким Кривбасом. 

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 2 жовтня

Зоря - Кривбас 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 10 Хобленко (пен), 1:1 - 17 Кирюханцев, 2:1 - 28 Кирюханцев, 2:2 - 66 Волошин

Зоря: Дмитро Мацапура, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Євген Шахов (В'ячеслав Чурко 68), Назарій Русин (Максим Луньов 83), Максим Імереков, Арсеній Батагов, Крістіан Даль, Ігор Кирюханцев (Деніс Антюх 62), Олег Данченко, Максим Сміян

Кривбас: Богдан Сарнавський, Олексій Хобленко (Деніс Устименко 69), Микита Татарков (В'ячеслав Рябов 84), Іван Зотько (Тімур Стецьков 46), Віталій Вернидуб, Назар Волошин, Володимир Якімець, Євген Банада (Тімур Кораблін 46) Дмитро Семенов, Іван Дібанго, Максим Задерака

Попередження: Олег Данченко 24 - Віталій Вернидуб 3, Євген Банада 21, Іван Зотько 44, Денис Устименко 78

Раніше Олександрія у більшості перемогла Чорноморець у 5 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм Попов та Гармаш вийдуть у старті Динамо на матч з Минаєм 1760
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО 14964
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО 7031 1
Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу 1651
Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО 1685
Реал - Шахтар: онлайн-трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція 4398
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24927
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14856
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51395
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17963 12
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7333
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 44961 1