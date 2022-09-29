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Ковалець: При Шевченку гравці збірної відчували себе топкомандою

Сьогодні 22:36 80 0
Український тренер розповів про збірну
Ковалець: При Шевченку гравці збірної відчували себе топкомандою
#Андрій Шевченко, #Сергій Ковалець

Джерело - FootBoom.

Гравці збірної України відчували себе топкомандою під керівництвом Андрія Шевченка.

Про це розповів український тренер Сергій Ковалець.

"Вважаю, що серед команд групи В збірна України виділяється і класом гравців, і за зіграністю. Велику роботу в цьому напрямку зробив тренерський штаб Андрія Шевченка. Спілкуючись з гравцями національної команди, вони говорили, що при Шевченку відчували себе в тонусі, відчували себе топкомандою".

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"Організація тренувального процесу, переїзди, побутові моменти - все було на рівні. Це дуже важливо, адже національна команда - це 25 кращих гравців, для яких мають бути створені та кращі умови".

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"Успішний виступ збірної - це візитна картка країни у всьому світу. Особливо зараз, коли нашу країну підтримує весь цивілізований світ, для нас важлива кожна перемога на міжнародному рівні", - сказав Ковалець.

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