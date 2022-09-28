Джерело - Чемпіон.

Тренер збірної України Олександр Петраков був у поганому гуморі після заключного матчу Ліги націй проти Шотландії.

На післяматчевій пресконференції усіх журналістів насамперед цікавило запитання про майбутнє тренера, але самого тренер, схоже, це розлютило. Спочатку він відмовився відповідати, чи продовжить контракт, а після цього демонстративно плюнув на підлогу біля себе.

Українська асоціаціація футболу швидко видалила відео із плювком Петракова зі свого Ютуб-каналу, але відомий користувач Твіттера під нікнеймом BuckarooBanzai устиг зняти все на власну камеру й опублікувати.

Ależ zaczęła się konferencja po meczu.



Oleksandr Petryakow dostał pytanie, czy wiadomo już czy przedłuży kontrakt.



Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, splunął (!) a na drugie pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYVW — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022

"Зіграли ми 0:0. Все", - усе, що в цій частині пресконференції зміг сказати Петраков.

Нагадаємо, що збірна України розписала мирову з Шотландією із рахунком 0:0, посівши друге місце у групі і змарнувавши нагоду повернутися до дивізіону А Ліги націй.

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