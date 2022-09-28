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Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО

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Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Олександр Петраков, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Тренер збірної України Олександр Петраков був у поганому гуморі після заключного матчу Ліги націй проти Шотландії.

На післяматчевій пресконференції усіх журналістів насамперед цікавило запитання про майбутнє тренера, але самого тренер, схоже, це розлютило. Спочатку він відмовився відповідати, чи продовжить контракт, а після цього демонстративно плюнув на підлогу біля себе.

Українська асоціаціація футболу швидко видалила відео із плювком Петракова зі свого Ютуб-каналу, але відомий користувач Твіттера під нікнеймом BuckarooBanzai устиг зняти все на власну камеру й опублікувати.

"Зіграли ми 0:0. Все", - усе, що в цій частині пресконференції зміг сказати Петраков.

Нагадаємо, що збірна України розписала мирову з Шотландією із рахунком 0:0, посівши друге місце у групі і змарнувавши нагоду повернутися до дивізіону А Ліги націй.

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