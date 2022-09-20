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Ярмоленко: Попередній матч з Шотландією вже історія, а нині думаємо лише про перемогу

Сьогодні 21:16 232 0
Ярмоленко: Попередній матч з Шотландією вже історія, а нині думаємо лише про перемогу
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Гравці збірної України налаштовуються лише на перемогу у матчі Ліги націй з Шотландією.

Про це заявив капітан команди Андрій Ярмоленко.

"Звісно, спогади про ті ігри, які були на цьому стадіоні, є дуже позитивними. Але це все історія. Зараз ми налаштовуємося на новий матч та бій. Сконцентровано готуємося до завтрашньої гри.

З якими думками вийдемо на поле завтра? Ми думаємо лише про перемогу. Це завжди так. Якщо ви граєте у футбол, то повинні думати, як виграти матч. Звісно, знаємо, що Шотландія - сильна команда. Проте у нас є свій план на гру, знаємо, як діяти. Очікуємо виграти матч, але це буде важка зустріч, тому що шотландці дійсно сильний колектив", - сказав Ярмоленко.

Раніше Ярмоленко заявив, що росія - країна-терорист і її просто треба ізолювати від усього світу.

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