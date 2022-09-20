Галтьє: У Неймара зразкова поведінка

Крістоф Галтьє прокоментував гру та поведінку Неймара у матчі проти Ліона

Неймар демонструє зразкову поведінку у матчах за ПСЖ.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.

"В таких матчах, як сьогодні проти Ліона, великі гравці рівня Мессі та Неймара повинні виділятися. Сьогодні вони були в повному порядку. Неймар багато працював на команду. Сідаючи на заміну, він був злий та незадоволений, але це нормально. В нього зразкова поведінка", - сказав Галтьє.

Нагадаємо, ПСЖ мінімально переміг Ліон завдяки голу Мессі з передачі Неймара на 5-й хвилині. Бразильський вінгер не дограв матч до кінця та емоційно відреагував на заміну на 86-й хвилині.

Раніше повідомлялося, що у Неймара знову конфлікт з Мбаппе.