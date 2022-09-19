Участь гравця Брюгге Едуарда Соболя у матчі 9-го туру чемпіонату Бельгії проти Стандарда стала несподіванкою для табору збірної України, попри інформацію, що через травму він пропустить матчі національної команди проти Шотландії та Вірменії.

Про це розповів пресаташе збірної України Олександр Гливинський.

"Його вихід на поле став для нас сьогодні несподіванкою. Вчора він зателефонував головному тренеру і сказав, що у нього пошкодження, що він потребує операції та не зможе взяти участь у зборі.

Можливо, лікар клубу йому дозволив сьогодні зіграти? Нам про це невідомо", – сказав Гливинський.