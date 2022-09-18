Головне
Канело переміг Головкіна і захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:38 433
Соболь пропустить матчі Ліги націй
Сьогодні 08:28 222
Багатскіс залишить посаду наставника збірної України
Сьогодні 08:08 206
Шотландія - Україна: анонс і прогноз матчу Ліги націй УЄФА
Сьогодні 07:45 843
Канело - Головкін 3: Як це було
Сьогодні 07:38 8665
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ
Вчора 21:25 1402
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Вчора 11:39 1374
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Вчора 08:21 14792 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 08:12 1430
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Вчора 08:08 987 2
Прямі трансляції

Соболь пропустить матчі Ліги націй

Сьогодні 08:28 222 0
Футболіст поповнив список травмованих
Соболь пропустить матчі Ліги націй
#Едуард Соболь

Джерело - УАФ.

Лівий захисник Брюгге Едуард Соболь отримав пошкодження на тренуванні і пропустить близько двох тижнів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець не зможе допомогти збірній України у матчах Ліги націй проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).

Соболь цього сезону провів 6 матчів. Поки немає інформації, чи буде наставник Олександр Петраков викликатиме когось на заміну.

Раніше вибув інший лівий захисник, Олександр Зінченко, тож на цій позиції в обороні тренер зможе розраховувати на Віталія Миколенка та Богдана Михайличенка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй 1374
У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО У Серії А забили гол за шаленою траєкторією у ворота Спеції Коваленка - ВІДЕО 954
Колишній гравець збірної росії: Боснійці просто бояться Колишній гравець збірної росії: Боснійці просто бояться 900 1
Канело - Головкін 3: Як це було Канело - Головкін 3: Як це було 8665
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ 1402
Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну 1350
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 15858
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55334 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24636
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15975
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 56540
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20757