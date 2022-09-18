Футболіст поповнив список травмованих

Джерело - УАФ.

Лівий захисник Брюгге Едуард Соболь отримав пошкодження на тренуванні і пропустить близько двох тижнів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Гравець не зможе допомогти збірній України у матчах Ліги націй проти Шотландії (21 та 27 вересня) та Вірменії (24 вересня).

Соболь цього сезону провів 6 матчів. Поки немає інформації, чи буде наставник Олександр Петраков викликатиме когось на заміну.

Раніше вибув інший лівий захисник, Олександр Зінченко, тож на цій позиції в обороні тренер зможе розраховувати на Віталія Миколенка та Богдана Михайличенка.