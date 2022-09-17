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Колишній гравець збірної росії: Боснійці просто бояться

Сьогодні 13:54 296 0
Колишній гравець збірної росії: Боснійці просто бояться
#Боснія і Герцеговина

Джерело - Sport24.

Боснія та Герцеговина, який планується провести в Санкт-Петербурзі, боїться гравців збірної росії.

Про це заявив експівзахисник збірної росії Дініяр Білялетдінов.

"Те, що боснійці не хочуть грати з росією, говорить про те, що вони просто бояться. Думаю, цей матч недоречний для них. Нам все одно - ми промацуємо ситуацію. Не думаю, що ми можемо зіграти з Боснією.

Гра справді може не відбутися, а до рішення боснійської федерації футболу погодитись на проведення такого матчу я ставлюся дуже скептично. При цьому, якщо зараз у Боснії почнуть говорити, що їм не хотілося б такого матчу, то тоді нам самим треба сказати: "Дякую, знайдемо іншого", - сказав Білялетдінов.

Зазначимо, що раніше лідер збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відмовився грати проти збірної росії.

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