Боснія та Герцеговина, який планується провести в Санкт-Петербурзі, боїться гравців збірної росії.

Про це заявив експівзахисник збірної росії Дініяр Білялетдінов.

"Те, що боснійці не хочуть грати з росією, говорить про те, що вони просто бояться. Думаю, цей матч недоречний для них. Нам все одно - ми промацуємо ситуацію. Не думаю, що ми можемо зіграти з Боснією.

Гра справді може не відбутися, а до рішення боснійської федерації футболу погодитись на проведення такого матчу я ставлюся дуже скептично. При цьому, якщо зараз у Боснії почнуть говорити, що їм не хотілося б такого матчу, то тоді нам самим треба сказати: "Дякую, знайдемо іншого", - сказав Білялетдінов.