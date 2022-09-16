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Луческу: Я справді думав піти з Динамо

Сьогодні 11:16 428 0
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Луческу: Я справді думав піти з Динамо
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Мірча Луческу, #АЕК Ларнака

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу міг покинути київський клуб.

Про це він розповів після поразки від АЕКа в Лізі Європи (0:1).

"У якийсь момент я справді думав про це. Однак хтось повинен бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей тяжкий момент. Ми маємо сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи".

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"Як я вже казав на передматчевій пресконференції, зараз у нас немає бази, ми не граємо вдома, переїжджаємо кожні кілька днів, а родини футболістів розкидані по різних країнах Європи. Тому гравцям складно зосередитися на футболі. Проте ми мусимо пройти через цей складний період, зберігаючи Динамо на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо після двох турів посідає останнє місце в групі B Ліги Європи.

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