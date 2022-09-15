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Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо

Сьогодні 19:40 2091 0
Олег Гусєв міг втратити свою посаду у Динамо
Луческу відсторонював Гусєва від тренувань Динамо
#Гусєв, #Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

У тренерському штабі Динамо виник конфлікт між Мірчею Луческу та його асистентом Олегом Гусєвим.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Румунський фахівець навіть відсторонив свого помічника від тренувань команди на декілька днів. Гусєв був близький до втрати своєї посади, проте ситуація згодом налагодилася. Відзначається, що українець визнав свою провину, а також щодо інциденту з Луческу провів розмову президент клубу Ігор Суркіс.

Нагадаємо, Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа.

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