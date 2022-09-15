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Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Сьогодні 16:11 303 0
Матч розпочнеться о 22:00.
Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 зіграє з кіпріотською командою АЕК Ларнака.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Актуально: Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Динамівці вийдуть на поле стадіону Краковія імені Юзефа Пілсудського в Кракові у новому домашньому біло-блакитному комплекті від New Balance.

Головним акцентом у дизайні нового екіпірування є діагональна смуга, розташована вздовж всієї футболки - це данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.

Матч Динамо (Київ) - АЕК (Ларнака) розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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