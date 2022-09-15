Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Джерело - Чемпіон.
Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 зіграє з кіпріотською командою АЕК Ларнака.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
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Динамівці вийдуть на поле стадіону Краковія імені Юзефа Пілсудського в Кракові у новому домашньому біло-блакитному комплекті від New Balance.
Головним акцентом у дизайні нового екіпірування є діагональна смуга, розташована вздовж всієї футболки - це данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.
Матч Динамо (Київ) - АЕК (Ларнака) розпочнеться о 22:00 за київським часом.