Динамо обрало форму на матч Ліги Європи проти АЕКа

Матч розпочнеться о 22:00.

Джерело - Чемпіон.

Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 зіграє з кіпріотською командою АЕК Ларнака.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Динамівці вийдуть на поле стадіону Краковія імені Юзефа Пілсудського в Кракові у новому домашньому біло-блакитному комплекті від New Balance.

Головним акцентом у дизайні нового екіпірування є діагональна смуга, розташована вздовж всієї футболки - це данина історії та традиціям клубу. Саме в формі з синьою смугою футболісти Динамо виграли свій перший титул чемпіона СРСР в 1961 році.

Матч Динамо (Київ) - АЕК (Ларнака) розпочнеться о 22:00 за київським часом.